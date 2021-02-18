Рада імплементувала норми Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуального насильства

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №3055 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської Конвенції)». Про це повідомила пресслужба парламенту.

За це рішення проголосували 322 депутати.

«Законом запроваджується особливий механізм запобігання (профілактики) насильства над дітьми для працівників, що з ними контактують, та конкретизовано заходи щодо захисту дітей, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками», – йдеться в повідомленні.

Відповідно до документа, встановлюється відповідальність за вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку.

Також законопроект доповнює Кримінальний кодекс України новими статтями: «Домагання дитини для сексуальних цілей»; «Свідоме одержання доступу, придбання, володіння, виготовлення або розповсюдження дитячої порнографії»; «Свідоме одержання доступу до дитячої порнографії, володіння нею, її придбання, ввезення, виготовлення, збут або розповсюдження».

Документом доповнено Кримінальний процесуальний кодекс положеннями про те, що кримінальне провадження щодо злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої або неповнолітньої особи має бути здійснюватись невідкладно і розглядатися в суді першочергово. Також передбачено додаткові гарантії врахування найкращих інтересів дитини при проведенні допиту.