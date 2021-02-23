Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
23 лютого 2021, Київ 09:54
Суспільство

Діти і сексуальне насильство в інтернеті. Що таке «секстинг» і «грумінг»?

За статистикою британської громадської організації IWF, кожні п’ять хвилин в інтернеті з'являється фото або відео сексуального насильства над дитиною

Україна перебуває у трійці лідерів-постачальників дитячої порнографії у світі, підрахували експерти. За статистикою, в Україні 560 осіб щодня розповсюджують у віртуальному просторі сцени насильницького змісту з неповнолітніми. Як запобігти поширенню таких матеріалів, і що робить для цього Україна та інші держави?

Європу можна вважати світовим хабом для розміщення матеріалів, що стосуються сексуального насильства над неповнолітніми. 9 із 10 вебсторінок, що містять зображення сцен сексуальної наруги над дітьми, розташовані на європейських серверах.

Такого висновку дійшли співробітники британської неурядової організації Internet Watch Foundation (IWF), яка займається пошуком і вилученням публікацій з дітьми, які постраждали від сексуального насильства у віртуальному просторі.

Згідно з даними свого останнього звіту, в 2019 році кількість порнографічних матеріалів з неповнолітніми зросла, і, як прогнозують експерти, ця ситуація буде погіршуватися, враховуючи пожвавлення діяльності «сексуальних хижаків» під час пандемії коронавірусу.

Починаючи з 2016 року, аналітики фіксують, що все більше вебсторінок із сексуальним насильством над дітьми, з Північної Америки перемістилися до Європи. Ця тенденція триває і далі.
Починаючи з 2016 року, аналітики фіксують, що все більше вебсторінок із сексуальним насильством над дітьми, з Північної Америки перемістилися до Європи. Ця тенденція триває і далі.

«Відсутність покарання розв’язує злочинцям руки»

За час карантину діти стали проводити на 80% більше часу онлайн, паралельно з цим зросла кількість скарг щодо випадків булінгу (цькування – ред.) з використанням цифрових технологій, а сексуальна експлуатація дітей у віртуальному просторі збільшилась вдвічі.

Україна опинилася серед провідних виробників публікацій насильницького характеру над дітьми в інтернеті, зауважила в інтерв’ю Радіо Свобода Анастасія Дьякова, засновниця освітнього проєкту щодо безпеку дітей в інтернеті. Причому восьмеро з десяти неповнолітніх на цих порнографічних матеріалах – у віці від 3 до 13 років, а вартість віртуальних публікацій коливається від 500 до 54 000 гривень.

У 92% матеріалів насильницького сексуального змісту жертвами були дівчата, майже половина з них віком від 11 до 13 років. Зі звіту за 2019 рік британської організації Internet Watch Foundation
У 92% матеріалів насильницького сексуального змісту жертвами були дівчата, майже половина з них віком від 11 до 13 років. Зі звіту за 2019 рік британської організації Internet Watch Foundation

Сьогодні в Україні, на відміну від 130 цивілізованих держав світу, немає покарання за перегляд, придбання, зберігання і розповсюдження дитячої порнографії. Відтак ухвалення у другому читанні проєкту закону, який має криміналізувати цей злочин, є суттєвим проривом у напрямку захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

Згідно з законопроєктом, за зберігання, розповсюдження дитячої порнографії, а також за грумінг передбачено покарання
Анастасія Дьякова

«Кожна дія сексуального характеру над дитиною, має руйнівний вплив на її психіку, емоційний стан і фізичне здоров’я. Згідно з законопроєктом, за зберігання, розповсюдження дитячої порнографії, а також за грумінг передбачено покарання.

Якщо ще самого факту зґвалтування не відбулося, але доведений факт налагодження комунікації з неповнолітнім з метою сексуальної експлуатації, то злочинець має відповісти за свої дії. Тепер діти будуть більш захищеними», – зауважує експертка.

Анастасія Дьякова про sexing, дитячу порнографію і протидію цьому
Embed
Анастасія Дьякова про sexing, дитячу порнографію і протидію цьому

No media source currently available

0:00 0:04:22 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Як зауважують експерти, від 50 до 85% споживачів дитячої порнографії переходять до скоєння злочинів сексуального характеру проти неповнолітніх в реальному житті.

Грумінг – налагодження у віртуальному просторі довірливих стосунків із неповнолітніми, мета якого вступити з ними в сексуальний зв’язок, а також налякати і шантажувати дитину.

Секстинг (утворилось від «sex» та «texing», текстове повідомлення) – пересилання особистих фотографій, повідомлень сексуального характеру за допомогою телефонів, електронної пошти і соцмереж.

Куди звертатися?

Як правило, кінцевою метою грумінгу є отримання оголених зображень чи інтимного відео від неповнолітнього. Інколи віртуальні злочинці намагаються продовжити знайомство зі своєю жертвою у реальному житті.

Щоб застерегти дитину від подібних випадків, а також підвищити її рівень правової культури, в рамках інформаційно-освітньої кампанії з захисту дітей проєкт #Stop_sexтинг за підтримки компанії «Київстар», а також дитячого омбудсмена випустили відеоролики, в яких пояснюється, що таке секстинг, і як реагувати на нього батькам.

Громадська організація «Служба порятунку дітей» створила спеціально облаштований кабінет для роботи з дітьми з 3-річного віку.

В Україні також працює чат-бот , звернувшись туди, неповнолітні зможуть отримати інструкцію, що робити, якщо їх шантажують і вимагають повідомлення сексуального характеру.

  • Зображення 16x9

    Надія Константінова

    На Радіо Свобода з 1999 року. Закінчила магістратуру Інституту журналістики КНУ імені Шевченка. Займалася правозахисною і соціальною тематикою. Була редактором спільного проєкту Радіо Свобода і «Нашого Радіо» «Звуки життя», згодом «Лінія уваги» на «Радіо Мелодія».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG