Омбудсмен вказала послу на незаконні поїздки посадовців ФРН на окуповані території Криму і Донбасу

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про свою зустріч із послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен, в перебігу якої вказала на незаконні випадки відвідин офіційними особами Німеччини окупованих територій Криму та Донбасу

«Звернула увагу на випадки, що трапляються за участі офіційних осіб Німеччини, які, незаконно відвідують тимчасово окуповані території окремих районів Донецької та Луганської областей та тимчасово окупованого Криму. Як приклад, проінформувала про візит 16.10.2019 депутата Берлінського Ландтагу від партії «Альтернатива від Німеччини» Гунара Ліндемана на тимчасово окуповані території окремих районів Донецької та Луганської областей. Вказала на те, що такі дії можуть послабити позиції України та Німеччині у спільній боротьбі за повернення наших території та громадян», – повідомила Денісова.

За її словами, на зустрічі також йшлося про шляхи повернення в Україну утримуваних Росією громадян.

«Детально обговорили шляхи співпраці щодо звільнення 115 громадян України, що знаходяться у полоні на території РФ та тимчасово окупованого Криму. Сторони висловили сподівання, що після зустрічі в нормандському форматі, де це питання є пріоритетним, процес взаємного звільнення буде пришвидшено», – йдеться в повідомленні.

У лютому 2018 року парламентарії від партії «Альтернатива для Німеччини» відвідували анексований Крим. Посол України в Німеччині Андрій Мельник тоді назвав «безвідповідальним вояжем» візит декількох німецьких політиків в анексований Крим.

Депутат Бундестагу від правої партії «Альтернатива для Німеччини» Вальдемар Гердт неодноразово приїжджав в анексований Крим, цьогоріч він брав участь у російському економічному форумі в Ялті.

У МЗС України вказують, що поїздки закордонних політиків до Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало в липні 2016 року звернення, в якому застерегло іноземних громадян від незаконних поїздок до анексованого Криму.