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22 Квітень 2019, Київ 14:23
Новини | Політика

Денісова: угруповання «ЛНР» передало ще 60 громадян з пенітенціарних установ Луганської області

Місяць тому бойовики також передали 60 в'язнів

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Угруповання «ЛНР» 22 квітня передало українській владі ще 60 громадян України, які перебували в пенітенціарних установах Луганської області та на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Подія відбулася в місті Щастя, уточнила омбудсмен.

«Загалом нам вдалося за період з грудня 2018 року до квітня 2019 року перемістити з окупованої частини Луганської області 195 громадян України. З них вже 34 особи звільнені. Я готова забрати всіх громадян України, хто бажає переміститися на контрольовану урядом України територію для продовження відбування покарання», – вказала Денісова у Facebook.

Це друга за останні два місяці передача в’язнів з боку угруповання «ЛНР». 20 березня з підконтрольної проросійським бойовикам території також були передані 60 в’язнів.

Загалом це четверта передача засуджених з виправних закладів окупованої території. Перша відбулася 12 грудня 2018 року. Тоді передали 42 засуджених. Друга передача відбулася 7 лютого 2019 року. На підконтрольну Україні територію передали 33 людей.

Загалом, за інформацією українського омбудсмена, 250 засуджених хочуть, щоб їх передали на підконтрольну Україні територію.

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