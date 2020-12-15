Денісова повідомила, що з жовтня чекає на відповідь від російського омбудсмена за запитом про поїздку до Криму

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова стверджує, що ще в жовтні надіслала запит російському омбудсмену Тетяні Москальковій на організацію її візиту до анексованого Криму.

«Я б дуже хотіла поїхати і відвідати в’язниці, де перебувають наші громадяни, перевірити умови утримання там. Тому що, коли родичі або самі ув’язнені, або їхні адвокати нам пишуть листи чи телефонують про те, що там умови неможливі, не дають медичне лікування, не дають ліки, а потім пані Москалькова на ПАРЄ, на засіданні комітету з прав людини каже, що все добре, що все прекрасно – це готель «5 зірок», що може уповноважена (з прав людини з України – ред.) поїхати. Так я хочу скористатися цим правом. Я звернулася до неї і сказала: «Якщо ви, пані Москалькова, таке сказали, чому я не їду. Я прошу вас забезпечити мені таку можливість, і все ж побачити наших громадян», – розповіла в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Людмила Денісова.

За словами українського омбудсмена, вона хотіла б побачити не тільки місця несвободи, але й те, як живуть кримчани в умовах анексії. Але поки, зазначила Денісова, відповіді від Москалькової немає.

У жовтні Людмила Денісова під час виступу на комітеті ПАРЄ з питань рівності та недискримінації повідомила, що Росія не дотримується в анексованому Криму прав кримських татар, дискримінує корінне населення.

Тетяна Москалькова під час онлайн-зустрічі Комітету ПАРЄ заявила про «міжнаціональну та міжконфесійну злагодою» в анексованому Криму і надання допомоги корінному населенню.

На початку липня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, представляючи доповідь про стан прав людини в Криму, також повідомила, що на півострові продовжують застосовувати тортури й обмежувати свободу слова.