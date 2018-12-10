Кримським адвокатам надходять погрози від російських силовиків – Денісова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила 10 грудня про погрози, які надходять від російських силовиків адвокатам в окупованому Криму.

«Щодо ситуації з кримськими адвокатами, то переконана, що затримання на 5 діб Еміля Курбедінова пов’язане з його намірами захищати українського моряка Богдана Небилицю. Зараз, після ситуації з Курбедіновим, кримським адвокатам надходять погрози з боку силових структур окупаційної влади Криму», – стверджує українська омбудсмен.

10 грудня суддя підконтрольного Кремлю Київського районного суду Сімферополя Антон Цикуренко відмовив у достроковому припиненні арешту адвоката Еміля Курбедінова.

Курбедінова затримали вранці 6 грудня, наступного дня його заарештували на п’ять діб. Його обвинуватили в пропаганді або публічній демонстрації атрибутики чи символіки екстремістських організацій за допис у Facebook 2013 року. Юрист усі звинувачення відкидає.

Після анексії в Криму 2014 року фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, яких підозрюють у зв’язках із організацією «Хизб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії.