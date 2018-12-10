Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 Грудень 2018, Київ 18:59
Новини | Політика

Суд у Криму відмовив Курбедінову у достроковому звільненні

Еміль Курбедінов

Дивитись коментарі

Суддя підконтрольного Кремлю Київського районного суду Сімферополя Антон Цикуренко 10 грудня відмовив у достроковому припиненні арешту адвоката Еміля Курбедінова, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Як пояснив адвокат Едем Семедляєв, відповідну заяву було подано у зв’язку з необхідністю бути присутнім на засіданні в Північно-Кавказькому окружному військовому суді в російському Ростові-на-Дону де він захищає інтереси фігуранта «справи Хизб ут-Тахрір» Енвера Мамутова.

Також кримська адвокат Ліля Гемеджи звернула увагу судді на той факт, що апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції не була розглянута в передбачений законом термін, що також порушує право не лише Курбедінова, але й людей, яких він захищає.

«Оставаться в стороне нельзя». Как крымские татары поддерживали адвоката Курбединова (видео)
Embed
«Оставаться в стороне нельзя». Как крымские татары поддерживали адвоката Курбединова (видео)

No media source currently available

0:00 0:02:25 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Курбедінова затримали вранці 6 грудня, наступного дня його заарештували на п’ять діб. Його обвинуватили в пропаганді або публічній демонстрації атрибутики чи символіки екстремістських організацій за допис у Facebook 2013 року. Юрист усі звинувачення відкидає.

Після анексії в Криму 2014 року фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, яких підозрюють у зв’язках із організацією «Хизб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії.​

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG