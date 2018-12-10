Суд у Криму відмовив Курбедінову у достроковому звільненні

Суддя підконтрольного Кремлю Київського районного суду Сімферополя Антон Цикуренко 10 грудня відмовив у достроковому припиненні арешту адвоката Еміля Курбедінова, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Як пояснив адвокат Едем Семедляєв, відповідну заяву було подано у зв’язку з необхідністю бути присутнім на засіданні в Північно-Кавказькому окружному військовому суді в російському Ростові-на-Дону де він захищає інтереси фігуранта «справи Хизб ут-Тахрір» Енвера Мамутова.

Також кримська адвокат Ліля Гемеджи звернула увагу судді на той факт, що апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції не була розглянута в передбачений законом термін, що також порушує право не лише Курбедінова, але й людей, яких він захищає.

Курбедінова затримали вранці 6 грудня, наступного дня його заарештували на п’ять діб. Його обвинуватили в пропаганді або публічній демонстрації атрибутики чи символіки екстремістських організацій за допис у Facebook 2013 року. Юрист усі звинувачення відкидає.

Після анексії в Криму 2014 року фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, яких підозрюють у зв’язках із організацією «Хизб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії.​