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28 квітня 2020, Київ 13:42
Новини | Політика

Омбудсмен анонсувала в ОПУ зустріч щодо долі полонених в ОРДЛО

Людмила Денісова попередньо зустрілася із рідними бранців

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що 28 квітня в Офісі президента України запланована зустріч щодо обговорення долі бранців, які перебувають в неволі на захоплених проросійськими бойовиками територіях Донбасу.

«Відбулася зустріч з рідними наших громадян, які перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Під час зустрічі обговорили майбутні кроки, що сприятимуть процесу звільнення. Сподіваюся, що всі присутні змогли почути відповіді на питання, які були порушені на зустрічі в Офісі омбудсмана. Наш діалог продовжимо сьогодні в Офісі президента України», – повідомила Денісова у фейсбуці.

Вона не уточнила у якому форматі і в якому складі проходитиме зустріч в президентській канцелярії.

16 квітня Офіс президента повідомив, що на Донбасі звільнили з полону 20 українців в рамках чергового обміну утримуваними особами. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» повідомили, що українська сторона передала 14 осіб.

Україна звільнила з полону 20 своїх громадян – відео обміну
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Україна звільнила з полону 20 своїх громадян – відео обміну

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