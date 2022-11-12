Французький актор Депардьє закриває свій продюсерський центр у Росії

Французький актор Жерар Депардьє, який з 2013 року має російське громадянство, вирішив закрити через простої свій продюсерський центр «ПЦ ЖД» в Росії.

Російська агенція ТАСС із посиланням продюсера Арно Фріллі, який є другом актора, повідомила про відсутність «активної діяльності» у центру Депардьє.

Втім Фріллі наголосив, що рішення не пов’язане з війною Росії проти України.

Крім того, продюсер повідомив про зупинення роботи над фільмом про ескадрилью «Нормандія – Німан». Депардьє хотів знімати його у Калінінградській області як російсько-французький проєкт. Після російського вторгнення в Україну французька сторона вийшла із проєкту.

«Ми все ще сподіваємося, що зможемо реалізувати його тим чи іншим чином», – сказав Фріллі.

У березні французький актор Жерар Депардьє засудив російське вторгнення в Україну. Він назвав дії російського президента божевільними та неприйнятними.