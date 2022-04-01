Актор Депардьє, який захоплювався Путіним, різко засудив вторгнення в Україну

Французький актор Жерар Депардьє, який раніше заявляв про своє захоплення Володимиром Путіним, а 2013 року отримав російське громадянство, різко засудив президента Росії через війну в Україні. Про це повідомляють Le Figaro і агентство Франс Прес.

Депардьє назвав вторгнення Росії в Україну «шаленим і неприпустимим ексцесом» Путіна. При цьому він заявив, що російський народ не несе відповідальності за «неприйнятні дії» своїх керівників.

Депардьє також повідомив, що передасть усі кошти від продажу квитків на три концерти у Парижі на початку квітня на підтримку українських жертв війни.

1 березня Депардьє вже виступав із закликами зупинити бойові дії та розпочати переговори.

Французький актор, який має суперечливу репутацію, залишив Францію на знак протесту проти податку для надбагатих і отримав російський паспорт від Путіна в січні 2013 року.

У 2015 році Україна внесла громадянина Росії Жерара Депардьє до чорного списку, закривши йому в’їзд на п’ять років, у тому числі через його висловлювання, в яких актор заперечував саме існування незалежної України. «Я люблю Росію та Україну, яка є частиною Росії», – ця фраза Депардьє була широко розтиражована ЗМІ.

Сам Депардьє ніколи не заперечував, що робив такі висловлювання і із задоволенням говорив про свої дружні стосунки з Путіним.