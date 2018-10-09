Депутат Єфімов отримав майже 750 тисяч гривень дивідендів від власної компанії – #Точно

Народний депутат України Максим Єфімов отримав 748 953 гривні дивідендів від товариства з обмеженою відповідальністю «Вітряний парк Благодатний». Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань парламентар Максим Єфімов зазначений співзасновником компанії «Вітряний парк благодатний» та її бенефіціаром.

Згідно з офіційними даними, ТОВ «Вітряний парк благодатний» 25 липня 2017 року отримало від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, встановлення «зеленого» тарифу на електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, до 1 січня 2030 року.

Максим Єфімов був обраний народним депутатом по мажоритарному округу в місті Краматорськ (Донецька область). Наразі є членом пропрезидентської депутатської фракції БПП.

У липні парламентар отримав гонорар розміром 122,5 тисячі гривень за результати роботи науково-технічної ради від публічного акціонерного товариства «Енергомашспецсталь», у серпні – 128 тисяч. Єфімов досі залишається міноритарним акціонером цього підприємства з долею акцій близько 25%.

Нещодавно в одному з інтерв’ю Максим Єфімов підтвердив, що викупляє великий пакет акцій «Донбасенерго» в Олександра Януковича, сина екс-президента-втікача Віктора Януковича. Між тим, офіційно власником цього підприємства енергетичної сфери є Андрій Черний і Роберт Бенш.