122,5 тисячі гривень отримав депутат Єфімов від науково-технічної ради «Енергомашспецсталі» – #Точно

Народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Максим Ефімов отримав винагороду від науково-технічної ради публічного акціонерного товариства «Енергомашспецсталь» у розмірі 122,5 тисячі гривень. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Вищезгадане ПАТ «Енергомашспецсталь», за повідомленням ЗМІ, контролюється однією з найбільших російським компаній «Росатом», входячи через корпоративний зв’язок з кіпріотською компанією EMSS Holdings Limited до складу машинобудівного дивізіону російського гіганта «Атоменергомаш».

На офіційному веб-сайті «Енергомашспецсталі» Максим Єфімов досі зазначений як президент підприємства. Ця компанія є найбільшим виробником спеціальних литих і кованих виробів індивідуального і дрібносерійного виробництва для металургії, суднобудування, енергетики (вітро-, гідро-, атомної) і загального машинобудування. ПАТ «Енергомашспецсталь» розташоване у Краматорську Донецької області.

Місяць тому народний депутат Максим Єфімов придбав 40% корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю «КЗТС Машинінг» за 400 гривень. Окрім цього, періодично парламентар отримує гонорари від вищезгаданої науково-технічної ради, суми перевищують 100 тисяч гривень.