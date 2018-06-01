Народний депутат Єфімов придбав 40% компанії за 400 гривень – #Точно

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Максим Єфімов придбав 40% корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю «КЗТС Машинінг» за 400 гривень. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Згідно з офіційною інформацією, продавцем вищезгаданих корпоративних прав стала кіпріотська компанія KRAMAGRO HOLDINGS LIMITED.

Придбавши 40% часток підприємства «КЗТС Машинінг», парламентар Єфімов став мажоритарним акціонером цієї компанії, адже три інших співвласники – Сергій Манжос, Сергій Прилипко, Ігор Ракицький – мають лише по 20% її статутного капіталу.

Зазначена компанія займається вирощуванням зернових, олійних, бобових культур, а також розведенням свиней, великої рогатої худоби, післяурожайною діяльністю.

Як повідомляло #Точно у квітні, особиста фірма Єфімова повернула йому 1,5 мільйона гривень позики. Окрім цього, наприкінці минулого року повідомлялось про періодичні виплати дивідендів народному депутату від його компанії-виробника електроенергії.