Компанія народного депутата Єфімова повернула йому 1,5 мільйона гривень позики – #Точно

Народний депутат від фракції БПП Максим Єфімов задекларував повернення поворотної фінансової допомоги від власної компанії – товариства з обмеженою відповідальністю «Зовнішпромресурс» – на суму 1 500 000 гривень. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

У декларації за 2017 рік він вказав дохід загальною сумою близько 460 мільйонів гривень. Більша частина коштів була зосереджена через продаж цінних паперів і корпоративних прав. Окрім цього, Максим Єфімов має готівки на суми 4,82 мільйони доларів США і 18 мільйонів гривень, а також незначні кошти на банківських рахунках.

Повернення вищезгаданої позики від власного підприємства – ТОВ «Зовнішпромресурс» – простежується не вперше. Більше того, його дружина Ганна Єфімова задекларувала 38 тисяч гривень зарплати, отриманої в цій компанії.

Як повідомляли ЗМІ після аналізу декларації народного депутата Єфімова, він володіє автомобілем Lexus GX 470 (2005 рік випуску) і скутером Bombardier RXP X RS 260 hp (2013 рік випуску). У Максима Єфімова є 20 земельних ділянок (14 – в Донецьку і Донецькій області, шість – у Київській області), два житлових будинки (323,2 і 176,0 квадратних метрів), квартира (212,4 метрів квадратних) в Києві, корівник і телятник. Також він володіє квартирою (279,3 квадратних метрів) за 11,1 мільйона гривень в США, а в розділі «Об'єкти незавершеного будівництва» вказав ще одну квартиру (117 квадратних метрів) у США.