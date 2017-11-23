Депутат Єфімов отримав 920 тисяч гривень дивідендів від власної компанії-виробника електроенергії – #Точно

Народний депутат, член фракції «Блок Петра Порошенка» Максим Єфімов отримав 920 615 гривень дивідендів від товариства з обмеженою відповідальністю «Вітряний парк благодатний». Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань парламентар Максим Єфімов зазначений співзасновником компанії «Вітряний парк благодатний» та її бенефіціаром.

Згідно з офіційними даними, ТОВ «Вітряний парк благодатний» 25 липня 2017 року отримало від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлення «зеленого» тарифу на електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, до 1 січня 2030 року.