Законопроєкт про зменшення до 300 кількості депутатів готовий до розгляду у ВР – Корнієнко

У Верховній Раді України готовий до розгляду законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів до 300, повідомив голова владної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Законопроєкт про 300 депутатів у Верховній Раді, він готовий до голосування. Тут питання просто в порядку денному і чи буде підтримка інших фракцій, якою буде мобілізація нашої фракції... Ми дивитимемося за мобілізацією, але я думаю, що точно під час п’ятої сесії, яка, згідно з Конституцією, розпочнеться у перший вівторок лютого. За цей час питання про 300 депутатів поставимо і логічно його вирішимо», – сказав Корнієнко.

Він додав, що йдеться про документ, напрацьований у контексті одного із запитань в опитуванні, ініційованому президентом України Володимиром Зеленським перед місцевими виборами і проведеного під час голосування 25 жовтня.

Згідно з попередніми результатами «опитування Зеленського», 89,6% підтримали скорочення народних депутатів до 300. Ініційоване президентом загальнонаціональне опитування, як вказували в Офісі президента, не референдум, а отже, не матиме прямих юридичних наслідків.

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Раніше в ОПУ пояснювали, що питання щодо зменшення кількості народних депутатів пов’язане із децентралізацією, відповідно до якої регіони отримують більші повноваження, а відтак допомога такої великої кількості народних депутатів (нині за Конституцією їх 450 – ред.) не потрібна.