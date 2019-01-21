КВУ: рекордна кількість депутатів не голосувала в січні

У січні народні депутати продемонстрували рекордно низькі показники участі в голосуваннях Верховної Ради, заявляє Комітет виборців України.

За повідомленням, 39 депутатів не проголосували жодного разу за місяць. Це найгірший показник за час роботи дев’ятої сесії парламенту, заявляють у КВУ. Загалом понад 90% голосувань Верховної Ради пропустив 81 народний депутат.

«Традиційно січень є одним із найменш продуктивних місяців у роботі Ради. Адже в цей час політики продовжують перебувати у неформальних відпустках і тому не з’являються в Раді. Однак цього року низька продуктивність депутатів пов’язана, в першу чергу, із початком виборів. Частина політиків зосередилися на роботі в округах і у виборчих штабах, а тому пропускають засідання парламенту. Загалом для України вже стало нормою, що робота парламенту в місяці виборів є фактично паралізованою», – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

У січні було шість пленарних засідань парламенту, на яких відбулося 98 голосувань.

Від сьогодні і до 25 січня депутати працюватимуть із виборцями, а потім матимуть канікули. Нова сесія відкриється 5 лютого.