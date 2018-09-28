Депутати оскаржують діяльність АРМА в Конституційному суді, захищаючи власне арештоване майно – «Схеми»

Група народних депутатів оскаржує у Конституційному суді діяльність Агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) через можливий власний бізнес-інтерес. Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший).

Загалом під конституційним поданням підписалися 56 обранців, та частина з них, як виявили журналісти, є власниками активів, які наразі знаходяться під арештом та в управлінні цього відомства, бо це майно, на думку слідства, отримане корупційним шляхом. На період слідства гроші з цього бізнесу йдуть державі, і власники не мають змоги продовжувати на них заробляти.

Зокрема, депутат-підписант від групи «Партія «Відродження» Дмитро Святаш – віддавна пов’язаний з групою компаній «АІС» – великим автодилером на ринку України. На це майно (а це понад 100 об’єктів нерухомості у 18 обласних центрах України) зараз накладено арешт та передано в управління АРМА.

Національна поліція проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом привласнення кредитних коштів «УкрСиббанку», виготовлення та використання підроблених документів посадовими особами групи компаній «АІС», пов’язаної зі Святашем.

Ще один підписант конституційного подання – народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенко» Ярослав Дубневич. Він разом зі своїм братом, також народним депутатом, Богданом Дубневичем є власником двох ТЕЦ у Львівської області, майно яких також передано в управління АРМА. Це відбулося в рамках кримінального провадження НАБУ за фактом розкрадання природного газу.

Головний експерт антикорупційної групи «Реанімаційний пакет реформ» Олександр Лємєнов вважає, що ці випадки свідчать про наявність конфлікту інтересів.

«Коли певна особа, чиновник діє в умовах реального конфлікту інтересів. Саме тому можна чітко сказати, що це конституційне подання спрямоване виключно на одне – блокування роботи АРМА», – вважає Лємєнов.

Сам Дмитро Святаш у коментарі журналістам заявив, що положення закону про АРМА «порушують конституційні права на власність». Однак коментувати запитання про можливий конфлікт інтересів не став. «Я не маю відношення до групи компаній «АІС», – сказав він.

Ярослав Дубневич вважає, що окремі положення закону про АРМА начебто не відповідають тексту, який був ухвалений у кінцевій редакції. «Нехай Конституційний суд розбереться і дасть своє рішення», – зазначив він.

Ще один народний депутат, який підписався під поданням – позафракційний Борислав Розенблат. Його майно (рухоме й нерухоме) також арештоване в рамках кримінальної справи НАБУ і потенційно також може бути передане в управління Агентства.

Сам депутат у цьому конфлікту інтересів не бачить: «Тут питання у правах людини… Просто сьогодні відібрати майно і передати його комусь без рішення суду – це є антиконституційна норма».

Загалом серед 56-ти підписантів конституційного подання – вихідці з Партії регіонів, які зараз є депутатами «Опозиційного блоку», партії «Відродження» та групи «Воля народу», обранці від «Блоку Петра Порошенка» та «Народного фронту», а також позафракційні.

Не виключено, що групу депутатів «Опозиційного блоку» цікавить усунення Агентства від управління активами саме через те, що серед цих активів – майно, яке належить високопосадовцям часів Віктора Януковича.

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Наприклад, квартири та поверхи бізнес-центру «Гулівер» у Києві – власність екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Опитані журналістами депутати або не змогли пригадати, чому вони вирішили підписатися під конституційним поданням, або тікали, почувши питання про можливий конфлікт інтересів.

У НАЗК пообіцяли розглянути це питання у відповідь на запитання «Схем», як у відомстві оцінюють дії народних депутатів.

АРМА було створене наприкінці 2016 року за аналогом установ, які успішно функціонують у державах-членах Європейського Союзу.

Про алгоритм роботи АРМА та можливий конфлікт інтересів – у розслідуванні. Зараз, за підрахунками голови АРМА Антона Янчука, в управлінні відомства майже півтисячі активів. Серед них також резиденція Межигір’я президента-втікача Віктора Януковича.