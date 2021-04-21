У Києві «хворі» дерева виявлятимуть за допомогою спецобладнання з Німеччини – КМДА

Столиця придбала спеціальне німецьке обладнання для діагностики зелених насаджень – імпульсний томограф арботом, за допомогою якого можна побачити стан дерева всередині, повідомила пресслужба Київміськадміністрації.

«Фахівці «Київзеленбуду» зможуть визначати внутрішні пошкодження дерев, здорові вони чи аварійні. У першу чергу, це стосується вікових дерев, які є пам’ятками природи і потребують особливого піклування. Таких дерев у нашому місті більш ніж 300. Другий важливий аспект – безпека. Під час сильної негоди ми мали випадки падіння дерев, які не витримували вітру чи опадів», – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, фахівці зможуть обстежувати в середньому до 20 дерев за день.

Повідомляється, що арботом має датчики, які кріпляться до кори дерева. Сигнали з датчиків одразу можуть бути виведені на екран ноутбука, де різними кольорами показана томограма стовбура в розрізі та можливі ураження деревини. Зелений колір – здорова і неушкоджена деревина, червоний фіксує дефекти та ураження.

Найстарішим деревом у Києві вважається дуб Ґрюневальда, вік якого оцінюють у 800-900 років. Він росте у пансіонаті «Жовтень» в Конча-Заспі.