В Україні проведуть національну інвентаризацію лісів

Кабмін України на засіданні 21 квітня ухвалив рішення про проведення національної інвентаризації лісів. Як повідомили на «Урядовому порталі», дані про її результати мають згодом оприлюднити.

«Наразі в Україні немає актуальної інформації про ліси. Національна інвентаризація, як система вибірково-статистичних обстежень лісового фонду України, дозволить отримати достовірні дані про ліси, їх кількість, якість та ресурсний потенціал», – мовиться у повідомленні.

Під час інвентаризації планують отримати дані про площу лісів, реальні запаси деревини, обсяг приросту, санітарний стан, обсяг мертвої деревини, стан поновлення лісу, заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

Інвентаризація проходитиме наступним чином: