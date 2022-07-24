«Не цього разу». Українці не зламаються зсередини – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що українці ніколи не віддадуть своєї незалежності і не зламаються зсередини, як це траплялось раніше. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.



«День Української Державності буде утверджувати зв’язок українців, які живуть тепер, з багатьма поколіннями нашого народу… Лише ті, хто абсолютно не знає правди історії й абсолютно не відчуває її сенсу, могли ухвалити рішення атакувати нас. Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за століття. Українці ніколи не віддадуть своєї незалежності. І не зламаються зсередини, як це бувало не раз. Не цього разу!» – сказав він.

За його словами, берегти єдність зараз, працювати разом на перемогу – це найважливіше національне завдання, яке всі ми обов’язково виконаємо.

«А отже, зможемо зробити те, що не вдавалося зробити раніше попереднім поколінням. Це стосується й нашого захисту в цій війні за незалежність, і нашого руху в об’єднану Європу, до повноправного членства у ЄС, і нашої здатності стати однією з найбільш сучасних держав світу», – переконаний президент.



Зеленський зауважив, що завтра починається важливий символічний тиждень – коли Україна вперше відзначитиме День Державності і робитиме це «в час такої жорстокої війни».

День Української Державності був встановлений указом президента в День Незалежності – 24 серпня – минулого року з метою утвердження спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення, яке корінням сягає часів заснування міста Києва та розквіту держави за часів князя Володимира Великого.

День Української Державності щорічно відзначають 28 липня – у День Хрещення Київської Руси-України. Цього року це відбудеться вперше.