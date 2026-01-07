Держкіно у 2025 році заборонило показ семи фільмів, серед них є український

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) у 2025 році заборонило сім фільмів для розповсюдження і демонстрування на території України.



«За період з 1 січня по 31 грудня 2025 року до Державного реєстру фільмів було внесено 2040 назв фільмів (в тому числі телесеріалів). За це період на території України було заборонено для розповсюдження і демонстрування 7 фільмів», – відповіло агентство на запит «Інтерфакс-Україна».



Зокрема, Держкіно заборонило українську стрічку 2010 року «Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія» (режисер Юрій Іллєнко) через участь у ній російського актора Микити Джигурди, якого внесено до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.



Також з Держреєстру виключено чотири іноземні стрічки, у яких знімався російський актор Юрій Колокольніков – «Спіймати на гарячому» (2025 рік, режисер Даррен Аронофскі), «Крейвен-мисливець» (2024 рік, режисер Джей Сі Чедор), «Тілоохоронець кілера» (2017 рік, режисер Патрік Г’юз) і «Тенет» (2020 рік, режисер Крістофер Нолан); одну, у якій знімався російський актор Валерій Ніколаєв, – «Термінал» (2004 рік, режисер Стівен Спілберг).



Крім того, за клопотанням телеканалу ICTV з реєстру було виключено стрічку «Макс 2: Герой Білого дому» (2017 рік, режисер Брайан Левант).

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) – центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері кінематографії. Агентство фінансує українські фільми, видає прокатні посвідчення, контролює дотримання законодавства у сфері кіно та популяризує національне кіно за кордоном.



