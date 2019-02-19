Держкомтелерадіо не дозволив ввезти до України ще 19 книжок із Росії

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення відмовився видати дозволи на ввезення із Росії ще 19 книжок, які містять ознаки пропаганди держави-агресора. Про це йдеться в повідомленні на сайті Держкомтелерадіо 19 лютого.

«Ознаки пропаганди держави-агресора знайдено у кількох книгах московського видавництва «Альпина Паблишер». Зокрема, не буде розповсюджуватися в Україні книга бізнес-консультанта Сергія Бехтерева «Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом», яка побудована на прикладах роботи владних структур РФ. Не надано дозволу на ввезення книги Ігоря Намаконова «Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач», у якій як мантра повторюються слова «Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди», – йдеться в повідомленні.

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Також не надано дозволу на ввезення книжки журналістки московських глянцевих видань Ніно Біліходзе «Грузинская кухня: любовь на вкус» (ТОВ «Ексмо»), «у якій використано коментарі відомих росіян, імена яких внесено Міністерством культури України до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Також не розповсюджуватиметься в Україні книга Наталії Малиновської «Записки практикующей ведьмы» (видавництво «АСТ»), передмова до якої рекламує російські телеканали, що задіяні в гібридній війні проти України», – додали в Держкомтелерадіо.

Не будуть ввезені в Україну також і низка дитячих книжок і книги авторів радянської доби, в оформленні яких використовується комуністична символіка і символіка держави-агресора. «Також у книгарнях не з’явиться книга російського автора Мартина Догерті «Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина» (видавництво «Эксмо»), в якій фальсифікуються історичні факти, а культурні пам’ятки доби Київської Русі називаються російськими», – додали в комітеті.

У Держкомтелерадіо нагадали, що, починаючи з 20 травня 2017 року, коли набув чинності новий порядок ввезення книжок із Росії, було видано 2 382 відмови у видачі дозволів.