Заблоковано ввезення до України «заборонених» книжок з Росії на 1 мільйон гривень – СБУ

Співробітники Служби безпеки України спільно з митниками заблокували на Сумщині нелегальне ввезення до України книжкової продукції з Росії, йдеться в повідомленні СБУ на сторінці у Facebook.

«Відвантаження друкованої продукції здійснювалось у Москві після оплати й узгодження відповідного переліку видань з боку вітчизняних замовників. Далі комерсанти нелегально переправляли книжки на територію України поза межами пунктів митного контролю. З цією метою ділки приховували «вантаж», зокрема зі зразками антиукраїнського характеру, у пасажирських потягах російської залізниці. Згодом книжки мали потрапити до Києва для подальшої реалізації», – йдеться в повідомленні.

У СБУ повідомили, що склали адміністративні протоколи про порушення митних правил.

«Згідно з офіційною відповіддю Державного комітету телебачення і радіомовлення України, всі видання, зазначені в переліку вилучених видань, вважаються такими, що ввезені на митну територію України без відповідного дозволу», – зазначили в СБУ.

У травні 2017 року набрала чинності урядова постанова, відповідно до якої розповсюджувачі видавничої продукції з Росії та тимчасово окупованих територій України мають отримувати дозвіл від Держкомтелерадіо на ввезення видавничої продукції. Рішення про відмову у видачі дозволу ухвалює експертна рада.

Розповсюдження російських книг без відповідного дозволу карається штрафами. Водночас громадяни мають право ввозити російські книжки без спеціального дозволу в кількості не більше ніж 10 примірників на людину.