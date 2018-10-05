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05 Жовтень 2018, Київ 22:18
Новини | Політика

Суд відпустив голову Держрезерву під особисте зобов’язання

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Голосіївський районний суд Києва відпустив під особисте зобов’язання голову Державного агентству резерву Вадима Мосійчука, якого підозрюють у службовій недбалості на 6 мільйонів гривень.

Суд зобов’язав керівника Держрезерву здати документи для виїзду за кордон.

Прокуратура просила призначити Мосійчуку нічний домашній арешт із носінням електронного браслету.

4 жовтня правоохоронці повідомили голові Держрезерву про підозру в службовій недбалості, унаслідок чого державним інтересам завдані збитки на суму понад 6 мільйонів гривень. Сам Мосійчук відкинув звинувачення, назвавши ситуацію «правовим свавіллям».

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