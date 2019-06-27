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27 Червень 2019, Київ 14:05
Новини | Політика

Уряд відсторонив голову Держрезерву Мосійчука, він планує звернутися до суду

Уряд відсторонив голову Держрезерву на час здійснення дисциплінарного провадження

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Кабінет міністрів України відсторонив голову Державного агентства резерву України Вадима Мосійчука на час здійснення дисциплінарного провадження. Відповідне розпорядження датоване 26 червня.

Суті провадження в уряді не пояснили.

За словами голови Держрезерву Вадима Мосійчука, йому не надали можливості пояснити ситуацію. Він планує звернутися до суду для захисту честі та гідності.

Згідно із законодавством, основним завданнями Держрезерву є реалізація державної політики у сфері державного матеріального резерву. Це особливий запасом матеріальних цінностей, які використовують, зокрема, для забезпечення потреб України в особливий період.

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