Путін дозволив кримчанам з українським громадянством влаштовуватися на держслужбу

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що надає кримчанам право працювати на держслужбі при наявності громадянства України. Відповідний документ опублікований в п’ятницю на офіційному порталі правової інформації.

Згідно з документом, жителі півострова, які після анексії Криму Росією в 2014 році подали заяву про відмову від громадянства України, але не припинили його, визнаються «громадянами Росії без іноземного громадянства».

Також документом передбачено право громадян, які на той час були неповнолітніми дітьми кримчан і перебували за межами Криму і Севастополя до 18 березня 2014-го, після досягнення 18-річного віку подавати заяву про небажання належати до українського громадянства. Очікується, що нові норми вступлять в дію з 1 липня 2021 року.

Законопроєкт про право кримчан на працевлаштування на держслужбу при наявності громадянства України був внесений до Держдуми 6 квітня. У першому читанні його ухвалили 20 квітня, у другому – 25 травня.

Раніше Постійне представництво України при ООН повідомило, що тотальна примусова паспортизація в анексованому Росією Криму зачепила 2,5 мільйона громадян України.

ЄС засудив нав’язування Росією своїх законів і норм населенню Криму і непідконтрольних уряду частин Донецької та Луганської областей України.

Український уряд ухвалив постанову про те, що Україна не визнаватиме російські паспорти, видані кримчанам в Ростовській області і Краснодарському краї сусідній Росії.

16 червня 2020 року в МЗС України зробили заяву через російські паспорти, «протиправно нав’язані жителям анексованих Криму і Севастополя». У відомстві запевнили, що «Україна буде захищати права та інтереси своїх громадян, які проживають в умовах окупації в Автономній Республіці Крим і Севастополі».