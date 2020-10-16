Держспецзв’язку видалила зі своїх ресурсів згадку про співпрацю з Huawei

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) 16 жовтня прибрала зі свого сайту та соціальних мереж інформацію про спів з компанією «Хуавей Україна». Тепер згадки про меморандум із українською дочкою китайської компанії та плани співпраці існують на сайтах інформагенцій, які посилаються на пресреліз державної служби.

У соцмережах компанії «Хуавей Україна» згадка про домовленість наразі є.

Радіо Свобода звертається до Держспецзв’язку з проханням пояснити причину зникнення повідомлень про уклоадення меморандуму з «Хуавей Україна».

Заснована в 1987 році китайська компанія Huawei є постачальником інфраструктури інформаційних і комунікаційних технологій, а також інтелектуальних пристроїв. У самій компанії наголошують, що вона є приватною і повністю належить співробітникам. В Україні компанія Huawei здійснює свою діяльність з 2000 року.

США вважають, що Huawei занадто тісно співпрацює з комуністичною владою Китаю, а обладнання цієї компанії може використовуватися для реалізації інтересів Пекіна в багатьох країнах світу.

Вашингтон заборонив американським компаніям співпрацю із Huawei за більшістю напрямків. Це вже вплинуло на бізнес компанії – її нові смартфони на операційній системі Android більше не мають сервісів американської компанії Google.

Також за наполяганням США в липні британський уряд оголосив, що компанії мобільного зв’язку повинні до 2027 року вилучити усе устаткування китайської компанії Huawei з мереж мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G).

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що тепер Велика Британія «долучилася до щораз більшого списку країн з усього світу, які захищають свою національну безпеку, забороняючи використання ризикованих продавців, до яких немає довіри».

Агентство Reuters вказує, що тепер і інші країни Європи опинилися під більшим тиском намагань США вилучити Huawei із мереж мобільного зв’язку наступного покоління.