У Держстаті порахували, на скільки виросли ціни в першому місяці 2021-го

Споживчі ціни в Україні в середньому зросли на 3% в січні порівняно з груднем, свідчать дані Державної служби статистики, оприлюднені 12 лютого.

Зокрема, вартість одного дня дитини в дитячому садочку подорожчала з 24,86 до 27,79 гривні. Серед лідерів по здорожчанню також харчі:

буряк – з 5,39 до 6,4 гривні за кілограм (18,74%)

яйця – з 27,48 до 32,31 гривні за десяток (17,58%)

картопля – з 10,15 до 11,14 за кілограм (9,75%)

ріпчаста цибуля – з 5,12 до 5,55 (8,40%)

морква – з 6 до 6,34 (5,67%)

яблука – з 18,21 до 19,08 (4,78%)

цукор – з 20,90 до 21,89 (4,74%)

соняшникова олія – з 42,07 до 44,04 (4,68%) за літр

біла капуста – з 4,76 до 4,97 (3,93%)

житній хліб – з 22,07 до 23 гривень (4,21%)

Більшість продуктів, охоплених статистикою, подорожчали в середньому на 2-9%.

Бензин марки А-95 подорожчав у середньому на 70 копійок за літр.

Серед товарів, які подешевшали – скраплений газ (4 копійки), свинина (70 копійок), молоко (19 копійок), а також імпортні та українські жарознижувальні та знеболювальні ліки (6 і 10 копійок відповідно).