Поліція розслідує вибух у навчальному центрі «Десна» за статтею «вбивство»

Поліція Чернігівщини розслідує вибух в одному з гуртожитків навчального центру «Десна», внаслідок якого загинув військовий, за статтею «вбивство». Про це повідомили правоохоронці.

Зазначається, що вибух стався у гуртожитку для військових-контрактників.

«Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху невідомого предмета (попередньо гранати РГД-5) загинув один військовослужбовець. Ще троє – двоє військовослужбовців та одна цивільна жінка – доставлені до госпіталю Деснянського гарнізону з пораненнями різного ступеня тяжкості. Наразі поліція встановлює всі обставини, які призвели до вибуху. Криміналісти направили на дослідження зібрані речові докази, серед яких – уламки вибухового пристрою», – мовиться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Триває досудове розслідування.