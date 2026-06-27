Тимчасово повірена у справах США Девіс завершує свою роботу в Україні – МЗС

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс завершує свою роботу в Україні, йдеться у повідомленні Міністерство закордонних справ України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з Джулі Девіс з нагоди завершення її дипломатичної місії в Україні.

Як повідомляється, він висловив вдячність Джулі Девіс за її особистий внесок у розвиток активного політичного діалогу між Україною та США та за ефективну взаємодію у важливий для України період.



Про те, що дипломатка йде у відставку, ще наприкінці квітня повідомляла газета Financial Times з посиланням на джерела. Тоді вони зазначали, що причиною відставки є розбіжності з американським президентом Дональдом Трампом щодо підтримки України.

Однак, як повідомили в Держдепартаменті, твердження, що Джулі Девіс йде у відставку «через розбіжності з Дональдом Трампом» є неправдивим, вона звільнилась з інших причин.

«Вона йде на пенсію після 30 років видатної кар’єри в дипломатичній службі. Вона продовжуватиме з гордістю просувати політику президента Трампа, доки офіційно не покине Київ у червні 2026 року та не піде на пенсію з Держдепартаменту», – заявив речник Держдепу Томмі Піготт

У травні минулого року президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призначив повіреною в справах США в Україні дипломатку Джулі Девіс.

На сайті посольства США Деніел Бішоф вказаний як тимчасовий повірений у справах США. Він був заступником голови місії посольства США з вересня 2025 року.