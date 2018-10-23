ДФС: постанова суду – не привід для власників машин з єврономерами не виконувати вимоги закону

Постанова Верховного суду України не є приводом для власників транзитних машин із єврономерами не виконувати вимоги закону, повідомила Державна фіскальна служба України.

«Своїм рішенням Верховний суд України констатував відсутність підстав для притягнення конкретної особи до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу за порушення митних правил, передбачене ч. 2 ст. 469 Митного кодексу України. А саме за користування автомобілем, ввезеним у митному режимі «транзит» та митне оформлення якого не завершене», – заявили у ДФС.

У відомстві підкреслили, що постанова стосується одного конкретного факту притягнення до адміністративної відповідальності (14 грудня 2016 року Ярмолинецький районний суд Хмельницької області закрив провадження в адміністративній справі, відкритій Хмельницькою митницею ДФС за ознаками правопорушення, передбаченого частиною другою статті 469 Митного кодексу України).

У Державній фіскальній службі зазначили, що це рішення «жодним чином» не може бути підставою для звільнення від відповідальності людей за порушення строків транзитного ввезення транспортних засобів, яке передбачене статтею 470 Митного кодексу.

У ДФС додають, що в разі встановлення факту використання автомобіля, ввезеного в режимі «транзит», є підстави для розгляду питання щодо наявності в діях особи ознак правопорушення, передбаченого статтею 485 Митного кодексу (дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів).

«Тобто постанова Верховного суду України не звільняє власників автомобілів з європейськими реєстраційними номерами від обов’язку дотримуватись вимог законодавства при переміщенні транспортних засобів особистого користування в режимах «транзит» та «тимчасове ввезення», – пояснили фіскали.

1 жовтня Верховний суд України дійшов висновку, що користування автомобілями з реєстрацією в інших країнах, ввезених із заявленою метою транзиту через митну територію України, не є адміністративним правопорушенням, передбаченим ч. 2 ст. 469 Митного кодексу України (неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем).