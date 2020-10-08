Суд заарештував нацгвардійця, підозрюваного у «дідівщині», що призвела до смерті солдата

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід солдату Національної гвардії України, підозрюваному в скоєнні нестатутних взаємовідносин, які спричинили смерть його товариша по службі, повідомила преслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

«7 жовтня 2020 року рішенням Печерського районного суду м. Києва підозрюваному військовослужбовцю НГУ обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб з утриманням його на гауптвахті Центрального управління Військової служби правопорядку по Києву та Київській області», – йдеться в повідомленні.

Затриманому інкримінують «Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, що заподіяло тяжкі наслідки».

За даними досудового розслідування, 3 жовтня солдат військової частини Національної гвардії України «наказав» іншому солдату виконувати фізичні вправи у вигляді віджимань від підлоги, після чого подав команду «Струнко» та кулаком наніс один удар в гурди. У результаті цього солдат знепритомнів, і згодом помер. За попередніми даними, інцидент стався у військовій частині Національної гвардії України у місті Вишгород Київської області.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання від 3 до 10 років ув’язнення.