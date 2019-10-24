Посольство про візит французьких посадовців до Луганська: мова йде про особисту ініціативу

Французькі посадовці приїхали до непідконтрольного українській владі Луганська «за особистою ініціативою», заявило посольство Франції в Україні у відповідь на запит Радіо Свобода, йдеться в матеріалі «Рішар в окупованому Луганську: приватна ініціатива чи визнання «ЛНР».

«Мова йде про особисту ініціативу обранців, за яку французька влада не може нести відповідальність. Ми дуже шкодуємо з приводу цієї ініціативи. Наша позиція незмінна: Франція підтримує територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах та повне відновлення її суверенітету; вона не визнає сепаратистські утворення в окремих районах Донецької та Луганської областей, з якими ми не маємо стосунків», – йдеться у відповіді пресслужби посольства Франції в Україні.

У жовтні бойовики підтримуваного Росією угруповання «ЛНР» повідомили про візит до Луганська заступника мера міста Рош-ла-Мольєр Дідьє Рішара, керівника муніципального музичного центру Рош-ла-Мольєра Ерве Фреснона, голови Асоціації друзів Луганська Сержа Фернандеза (звідти ж) та представник «французького міста Шано-Кюрсон» Сержа Блаша.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.