ФБР влаштувало обшук у будинку Байдена у штаті Делавер

Федеральне бюро розслідувань США влаштувало обшук у пляжному будинку президента США Джо Байдена у штаті Делавер у справі про секретні документи, повідомляють телеканали NBC та CNN з посиланням на його адвоката.

«Сьогодні, за повної підтримки та співпраці президента, Мін’юст проводить плановий обшук у його будинку в Рехобот-біч, штат Делавер», – заявив юрист.

Він пояснив, що це стандартна процедура, але Мін’юст вирішив не оголошувати про неї публічно «на користь оперативної безпеки». Інші подробиці адвокат Байдена не навів.

20 січня ФБР вже проводило обшук у будинку Байдену у Вашингтоні. Він тривав близько 13 години. Як пише СNN з посиланням на адвоката Байдена, у будинку президента співробітники ФБР виявили шість секретних документів, які належать до періоду роботи Байдена в Сенаті та на посаді віцепрезидента США, коли президентом був Барак Обама. Сам президент США під час обшуку не був присутнім.

На початку місяця американські ЗМІ двічі повідомляли про знайдені секретні документи у Байдена – у його особистому кабінеті в аналітичному Центрі дипломатії та глобальної взаємодії Пенн-Байден у Вашингтоні та в гаражі його будинку у Вілмінгтоні. За законом, глава держави повинен був передати документи на зберігання до Національного архіву.

Для розслідування можливих правопорушень, пов’язаних із документами Байдена, Міністерство юстиції США призначило спеціального прокурора. Мін’юст США зараз вивчає знайдені документи, щоб встановити рівень їхньої секретності і чи є вони, як і раніше, секретними.