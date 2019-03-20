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20 Березень 2019, Київ 14:59
Новини | Економіка

Disney придбала 21st Century Fox за 71 мільярд доларів

Walt Disney Company викупити 21st Century Fox стало відомо наприкінці 2017 року

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Компанія Walt Disney Company завершила процес купівлі кінокомпанії 21st Century Fox, за угодою заплативши за неї 71 мільярд доларів.

За домовленістю, Disney отримає кіностудію 20th Century Fox, телевізійні мережі National Geographic, Sky і FX, 30% частку стрімінгового сервісу Hulu, а також авторські права на мультсеріал «Сімпсони», фільми «Люди-X», «Аватар» та інших кінофраншизи.

В результаті угоди створять нову компанію New Fox, до якої ввійде мовленнєва компанія Fox Broadcasting, регіональні телестанції Fox TV, а також кабельні канали Fox Sports і Fox Newі.

Про намір Walt Disney Company викупити 21st Century Fox стало відомо наприкінці 2017 року.

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