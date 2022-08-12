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З 24 лютого понад три тисячі дітей в Україні залишилися без піклування батьків – соціальна сервісна служба

За даними Володимира Вовка, у 541 дитини загинули батьки або з ними немає зв'язку. Фото ілюстративне

3182 дитини залишилися без батьківського піклування з 24 лютого, повідомив заступник директора департаменту з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності Національної соціальної сервісної служби Володимир Вовк.

За його словами, у 541 дитини загинули батьки або з ними немає зв'язку, тобто втрата батьківського піклування пов'язана безпосередньо з війною.

«У нас є 106 дітей-сиріт, батьки яких загинули, 206 дітей-сиріт, батьки яких загинули, але документального підтвердження немає, і ще є хоча б невеликий шанс, що ми знайдемо цих батьків, коли закінчиться війна», – сказав Володимир Вовк в ефірі національного телемарафону.

Підтвердження цих даних з інших джерел наразі немає.

За даними Офісу генпрокурора, понад 1067 дітей постраждали в Україні внаслідок російської агресії – загинула 361 дитина, понад 706 зазнали поранень. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 372.

Національна соціальна сервісна служба України – центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабміном через міністра соціальної політики і який реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, захисту прав дітей, здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей.

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