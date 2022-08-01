В Україні розшукують 203 дітей, більшість із яких зникли в зоні бойових дій – МВС

В Україні в розшуку перебувають 203 дитини, більшість із яких зникли в зоні бойових дій, повідомила 1 серпня заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко на брифінгу в Києві.

«Станом на 1 серпня до органів Нацполіції за період війни надійшло звернення про безвісне зникнення чотирьох тисяч 242 дітей – це загальна кількість, і чотири тисячі 39 дітей уже розшукано, що становить понад 95%. Проте досі в активному розшуку перебувають 203 дитини, більша частина з них із них зникли на території бойових дій», – сказала вона.

У МВС повідомили, що від 1 серпня в Україні запрацював державний портал розшуку дітей – «Діти війни». Ця інформаційна платформа допоможе правоохоронцям отримувати достовірні статистичні дані щодо дітей, які зникли безвісти, були переміщені до окупованих територій, депортовані до Росії.

За даними Офісу генерального прокурора, станом на ранок 1 серпня в Україні внаслідок повномасштабної війни Росії загинули 358 дітей, щонайменше 693 – поранені.