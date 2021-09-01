У міському транспорті Києва діти можуть їздити безкоштовно за учнівським квитком старого зразка до 31 грудня – КМДА

Із початком нового навчального року у Київміськадміністрації повідомили, що у міському транспорті столиці діти можуть їздити безкоштовно за учнівським квитком старого зразка ще до 31 грудня, а вже з 1 січня діятимуть нові правила – учнівський електронний квиток.

«Батьки учнів усіх шкіл Києва можуть замовити електронний учнівський квиток онлайн. Для замовлення батькам чи опікунам потрібно зареєструватись на порталі scard.kyivcity.gov.ua, де можна подати заявку на учнівський е-квиток. Дані в системі підтверджує працівник школи, де навчається дитина. Валідована заявка передається на виробництво. За всіма етапами можна прослідкувати в особистому кабінеті. Отримати готові е-квитки учні, як і раніше, зможуть у своїх школах», – повідомили в КМДА з посиланням на роз’яснення від столичного метрополітену.

Очікується, що поступово електронними учнівськими квитками будуть забезпечені всі школярі столиці без зайвих довідок, заяв та відвідин адміністративних установ, вказали в КМДА.

Наразі система, оператором якої є КП «ГіОЦ», працює у тестовому режимі.