Понад пів тисячі дітей захворіли на COVID-19 у Києві за минулу добу – Кличко

У Києві минулої доби 501 дитина захворіла на COVID-19, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, йдеться про 235 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 266 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Загалом у Києві за добу виявили 2 384 х випадки захворювання, 10 людей померли. Серед тих, хто померли: 6 жінок від 70 до 86 років і 4 чоловіки від 74 до 84 років.

З початку пандемії у Києві зафіксували понад 360 тисяч заражень.

За даними МОЗ, в Україні за минулу добу на COVID-19 захворіла 5 341 дитина.