Весняні канікули для столичних школярів розпочнуться 27 березня – КМДА

Весняні канікули для столичних школярів розпочнуться 27 березня і триватимуть до 3 квітня, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Відповідно до рекомендованої структури навчального року, із 27 березня у Києві для школярів розпочнуться весняні канікули. Причин для їх перенесення наразі немає. Інші заклади освіти Києва продовжать працювати з дотриманням безпекових вимог», – заявив Мондриївський.

Окрім того, під час канікул, кажуть в КМДА, у школах працюватимуть «консультативні групи» за окремими розкладами. Будуть індивідуальні заняття, гуртки та спортивні секції.

Заклади дошкільної освіти та позашкілля Києва під час канікул продовжать роботу в форматі, у якому наразі працюють.

Заклади освіти Києва працюють у змішаному форматі: доступні як онлайн, так і офлайн форми навчання.