Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Коронавірус

Початкові класи у Львові повернуться до очного навчання з 15 листопада – Садовий

Решту карантинних обмежень продовжено ще на два тижні, до 29 листопада

Початкові класи у Львові повернуться до очної форми навчання з понеділка, 15 листопада, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram.

«Завершили засідання комісії з надзвичайних ситуацій. З понеділка, 15 листопада, для учнів 1-4 класів поновлюється очна форма навчання», – написав Садовий.

Решту карантинних обмежень продовжено ще на два тижні, до 29 листопада, додав він.

«Медики відзначають, що наші карантинні заходи дають можливість стабілізувати стрімку динаміку поширення вірусу. Але поки що зарано говорити про спад епідемії», – зазначив мер.

Наступне засідання міської комісії з НС у Львові заплановане на 12 листопада.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG