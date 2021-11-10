Початкові класи у Львові повернуться до очного навчання з 15 листопада – Садовий

Початкові класи у Львові повернуться до очної форми навчання з понеділка, 15 листопада, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram.

«Завершили засідання комісії з надзвичайних ситуацій. З понеділка, 15 листопада, для учнів 1-4 класів поновлюється очна форма навчання», – написав Садовий.

Решту карантинних обмежень продовжено ще на два тижні, до 29 листопада, додав він.

«Медики відзначають, що наші карантинні заходи дають можливість стабілізувати стрімку динаміку поширення вірусу. Але поки що зарано говорити про спад епідемії», – зазначив мер.

Наступне засідання міської комісії з НС у Львові заплановане на 12 листопада.