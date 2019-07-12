46 дітей шпиталізовані через отруєння в таборі на Одещині – ОДА

46 дітей шпиталізовані в ніч на 12 липня через отруєння у таборі в Одеській області, повідомляє обласна державна адміністрація.

За повідомленням, йдеться про оздоровчо-спортивний табір «Медик – 2» Державного університету медицини і фармації імені Ніколая Тестеміцану» (Кишинів, Молдова), розташований у селищі Сергіївка Білрогод-Дністровського району Одеської області.

«У таборі перебуває 226 дітей від 7 до 14 років. Із них госпіталізовано 46. 32 дитини перебуває у Білгород-Дністровській міській багатопрофільній лікарні, 14, з яких троє контактних, в інфекційному відділенні центральної районної лікарні у селі Шабо», – йдеться в повідомленні.

Медики діагностували у дітей гострий гастроентероколіт. На території табору чергує бригада екстреної медичної допомоги.

«На даний час на території табору працюють представники Держпродспоживслужби Одеської області, ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України». Ситуацію безпосередньо координує директор Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації Олена Теряєва. Вживаються всі необхідні заходи для з’ясування причини виникнення отруєння. Стан дітей легкої і середньої тяжкості. Діти отримують всю необхідну терапію. У лікарнях достатня кількість медичних препаратів для шокової, дезинтоксаційної терапій», цитує ОДА виконувачку обов’язків голови обласної державної адміністрації Світлану Шаталову.

Як йдеться в повідомленні, за результатами службового розслідування будуть ухвалені «найжорсткіші заходи».