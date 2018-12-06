У військовій частині під Києвом отруїлися солдати – прокуратура

У військовій частині, дислокованій у Василькові на Київщині, масово отруїлися солдати, повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону.

За повідомленням, зі скаргами на біль у шлунку, пронос, субфебрильну температуру до медзакладів звернулися 12 військовослужбовців строкової служби.

Їм надали першу медичну допомогу і встановили попередній діагноз – гастроентероколіт. За даними прокуратури, до медиків військові почали звертатися 4 грудня. На даний час під наглядом лікарів Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» перебувають 20 осіб.

Про причину отруєння поки що не повідомляють. У прес-службі прокуратури додали, що за фактом захворювання військових проводиться службове розслідування.

У березні цього року в Міністерстві оборони повідомили, що українська армія переходить на харчування за «каталогами» і стандартами НАТО.