В Україні зросла кількість поранених дітей внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ

В Офісі генпрокурора повідомили про зростання кількості поранених дітей внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

«Станом на ранок 25 листопада 2022 року більше ніж 1287 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 440 дітей загинуло та понад 849 отримали поранення різного ступеню тяжкості», – йдеться у повідомленні ОГП в Telegram.

Повідомляється, що 24 листопада внаслідок обстрілу Херсона був поранений 11-річний хлопчик. А через обстріл Берислава Херсонської області – 16-річна дівчина.

У відомстві наголошують: ці цифри не остаточні, оскільки дані оновлюються із зони активних бойових дій і на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

ООН станом на 20 листопада зафіксувала загибель майже 6 600 цивільних через війну Росії в Україні.