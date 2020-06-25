Дитячі табори в Києві працювати не будуть щонайменше до кінця липня – КМДА

У Департаменті молоді та спорту Київміськдержадміністрації заявили про недоцільність відкриття дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у столиці найближчим часом у зв’язку з показниками поширення коронавірусної інфекції.

«Це означає, що на період дії карантину, до 31 липня 2020 року, забороняється діяльність цих закладів. Проте на відповідних територіях гарантуватимуть безпечні умови, а також дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів для подальшого відкриття», – повідомили у КМДА.

За даними столичної влади, на території Києва налічується 8 дитячих таборів, що розташовані в позаміській зоні. Повідомляється, що для подальшого відкриття готові 7 закладів: МДЦ «Артек», ДОЗ «Хвиля», ДОТ «Сокіл», ДОК «Антей», ОТ «Лідер», ДОТ «Лісовий», ДПЗОВ «Пуща-Водиця».

«ДЗСТ «Жовтень», який є підрозділом дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Жовтень», відкриватися в 2020 році не планує», – повідомили в КМДА.

Станом на 25 червня у Києві виявили 4609 випадків захворювання на COVID-19, одужали – 1473, померла 101 людина.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності проведення аудиту літніх таборів для відпочинку. За даними Міністерства охорони здоров’я, щороку в літніх таборах України відпочиває 1-1,2 мільйона дітей.