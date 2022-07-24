В Україні зросла кількість поранених дітей через російське вторгнення – ОГП

В Україні зросла кількість поранених дітей внаслідок російського повномасштабного вторгнення, повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.

«Більше ніж 1042 дитини постраждали в Україні за п’ять місяців повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 24 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 358. Зросла кількість поранених – понад 684», – йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 361.

Повідомляється, що 23 липня внаслідок обстрілу військами РФ Миколаєва поранення зазнав 17-річний хлопець.

У відомстві кажуть: ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.