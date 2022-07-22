У Росію депортовано 5100 українських дітей – уповноважена з прав дитини

З початку повномасштабного російського вторгнення до РФ депортовано 5100 українських дітей, повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук в ефірі телемарафону.

«Це дані Національного інформаційного бюро, яке працює в Україні, і саме цей орган є тим органом, куди звертаються люди, повідомляючи про факти депортації чи переміщення дітей. Так, ми можемо сказати, що зараз отримано заявок щодо таких фактів по депортації і переміщенню 5100 дітей. Ці заявки надходять і продовжують надходити щодня», – сказала Герасимчук.

За її словами, ці списки передаються до Міжнародного Червоного Хреста та інших міжнародних організацій, які «можуть допомогти Україні розшукати цих дітей на території РФ чи на окупованих територіях».

«На жаль, в України немає доступу до території РФ чи до окупованих територій, тому ми звертаємося до міжнародних організацій саме не з проханням повернути дітей до України (у них немає такого мандату), але вони можуть здійснювати пошукові дії і промоніторити стан, умови їхнього перебування і забезпечення їх прав», – зазначила Герасимчук.

Уповноважена з прав дитини зазначила, що на сьогодні є 46 випадків повернення дітей, і серед них є як сироти, так і діти, розлучені з батьками.

Раніше у Росії заперечували насильне вивезення українців. Зокрема, про це заявляв у квітні постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН. Водночас він визнав вивезення понад 600 тисяч людей до Росії станом на початок квітня.