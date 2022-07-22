В Україні зросла кількість поранених через війну дітей – ОГП

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні загинули 358 дітей (дані за добу не змінилися), а от станом на ранок 22 липня зросла кількість поранених – понад 683, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними ОГП, понад 1041 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 361.

«Стало відомо ще про двох хлопчиків 13 та 14 років, які отримали поранення внаслідок обстрілу ворогом 20 липня Нікополя Дніпропетровської області», – йдеться в повідомленні.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду». Москва також, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.