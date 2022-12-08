Кількість поранених через війну дітей в Україні зросла до 855 – ОГП

Кількість дітей, поранених внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, зросла, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.



За даними відомства, станом на ранок 8 грудня постраждали 1298 дітей, 443 загинули і 855 дітей поранені.

В Офісі генпрокурора додають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

«6 грудня під час ракетного обстрілу ворогом с. Купріянівка Запорізької області було поранено 15-річну дівчинку, а 3 грудня через ракетний обстріл військами РФ с. Бахмут Донецької області отримав поранення 4-річний хлопчик», – повідомили в ОГП.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.